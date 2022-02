Papa diz que "toda guerra é uma rendição vergonhosa"

O papa Francisco publicou nesta sexta-feira (25) um tweet em diversos idiomas, entre eles o russo, afirmando que "toda guerra é uma rendição vergonhosa", após a invasão da Ucrânia pela Rússia.



"Toda guerra deixa o mundo pior do que o encontrou. A guerra é um fracasso da política e da humanidade, uma rendição vergonhosa, uma derrota perante as forças do mal", diz a mensagem de Francisco, citando uma frase de sua última encíclica, "Fratelli tutti", dedicada à fraternidade.



O tuíte, também publicado em italiano, português, polonês, francês, inglês, espanhol, alemão e árabe, foi acompanhado pelas hashtags #RezemosJuntos e #Ucrânia.



Francisco foi nesta sexta-feira à embaixada russa na Santa Sé para expressar "sua preocupação com a guerra" na Ucrânia.



Um gesto inusitado do pontífice argentino, que não costuma visitar representações diplomáticas e recebe no Palácio Apostólico diplomatas credenciados no Vaticano.