Jurado do caso Ghislaine Maxwell será interrogado em Nova York

Um membro do júri que considerou a britânica Ghislaine Maxwell culpada de tráfico de menores será questionado pela justiça, por ter escondido no processo de seleção que havia sido vítima de abuso sexual quando criança.



Em dezembro, o júri considerou Maxwell culpada de traficar de menores para o bilionário Jeffrey Epstein, que cometeu suicídio na prisão, após seu julgamento em Nova York.



A defesa de Maxwell pediu um novo julgamento em janeiro após o jurado Scotty David dizer a repórteres que havia convencido outros colegas de que Maxwell, 60 anos, deveria ser condenada, contando a eles sobre suas próprias experiências como vítima de abuso sexual.



A juíza Alison Nathan rejeitou o pedido, dizendo que primeiro deve ser determinado se David, conhecido como jurado 50, denunciou o abuso no questionário de seleção do júri.



De acordo com um documento do tribunal divulgado na quinta-feira, o homem marcou "não" na caixa de resposta à pergunta "Você ou um amigo foi vítima de assédio, abuso ou agressão sexual?"



Nathan disse que questionará David, sob juramento, em 8 de março.



"O possível erro não é que alguém com histórico de abuso sexual pode ter servido no júri", escreve. "Em vez disso, é a possível falha em responder com sinceridade às perguntas durante o processo de seleção do júri que pediu essas informações para que qualquer possível viés pudesse ser explorado".



A seleção do júri é fundamental para os julgamentos criminais dos Estados Unidos, com promotores e advogados de defesa disputando para selecionar jurados que eles acham que simpatizarão com seu caso.



Muitos especialistas jurídicos dizem que muitos casos podem ser ganhos ou perdidos nesta etapa.



Espera-se que Nathan pergunte a David se ele intencionalmente respondeu incorretamente para influenciar o julgamento ou cometeu um erro.



Nas entrevistas, o jurado, de 35 anos, disse que ajudou a convencer outros colegas que tinham dúvidas sobre as acusações de duas das principais acusadoras, "Jane" e "Carolyn".



Ressaltou também que não se lembrava se lhe perguntaram no questionário sobre alguma experiência pessoal de abuso, embora tenha esclarecido que nesse caso teria dito a verdade.



Maxwell foi considerada culpada em cinco das seis acusações. A data da sentença foi marcada para 28 de junho e ela enfrenta a possibilidade de prisão perpétua.



Na semana passada, o príncipe britânico Andrew, amigo de Maxwell, fechou um acordo em um processo de abuso sexual com Virginia Giuffre, que disse ter sido traficada por Epstein e sua companheira de longa data.