Aeroflot e S7 suspendem voos para Europa

A principal companhia aérea russa Aeroflot anunciou nesta sexta-feira (25) a suspensão de seus voos para Londres e Dublin, após a introdução de sanções por parte do Reino Unido como represália pela invasão da Ucrânia.



"Devido às restrições impostas pelas autoridades britânicas, a Aeroflot suspende todos os voos para Londres e Dublin até 23 de maio de 2022", indicou em um comunicado a Aeroflot, membro da aliança internacional SkyTeam junto à Air France-KLM.



Em resposta às sanções britânicas que proíbem a Aeroflot de prestar serviço no país, Moscou anunciou nesta sexta-feira a proibição de todas as aeronaves relacionadas ao Reino Unido em seu espaço aéreo.



A proibição afeta não só os voos com destino à Rússia, mas também aos voos que sobrevoam o território russo, um espaço-chave que conecta Europa com a Ásia.



Outra das principais companhias aéreas russas, a S7 Airlines, anunciou também na sexta-feira que estava suspendendo todos os seus voos para a Europa devido ao fechamento de seu espaço aéreo pela Polônia e República Tcheca.



"Devido ao fechamento do espaço aéreo pelos Estados europeus, a S7 Airlines decidiu cancelar todos os voos para a Europa de 26 de fevereiro a 13 de março", disse a empresa, citada por agências de notícias russas.