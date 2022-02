Ministros do Interior da UE se reúnem no domingo por conflito na Ucrânia

Os ministros do Interior da União Europeia (UE) vão discutir no domingo como responder às consequências humanitárias e de segurança do conflito na Ucrânia, anunciou nesta sexta-feira(25) a França, país que detém a presidência temporária do bloco.



"Uma sessão extraordinária do conselho de ministros do Interior dos 27 será realizada neste fim de semana para trazer respostas concretas para a situação na Ucrânia", tuitou o titular francês, Gérald Darmanin.



Na mesa, haverá várias questões, incluindo "a resposta europeia ao impacto humanitário e de segurança, além de medidas de retaliação", disse um assessor executivo à AFP.



A reunião será às 15h locais (11h no horário de Brasília) em Bruxelas.



O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou na madrugada de quinta-feira o lançamento de uma ofensiva militar na Ucrânia, que nesta sexta-feira se aproxima da capital, Kiev.



De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), cerca de 100.000 pessoas fugiram de suas casas e vários milhares deixaram o país.



Os primeiros refugiados começaram a chegar em países vizinhos como Hungria e Polônia, ambos membros da UE que lançaram "planos de emergência" para recebê-los, segundo a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



Na quinta-feira, os líderes dos 27 países da UE aprovaram novas sanções contra a Rússia, que afetam os setores de energia, finanças e transportes, mas sem excluí-los do sistema bancário internacional Swift.