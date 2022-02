Rússia assume controle de canal crucial de abastecimento para Crimeia

As forças russas anunciaram que assumiram o controle de um importante canal que fornece água potável para a Crimeia, península ucraniana anexada pela Rússia que sofre há oito anos com a escassez de água.



"Graças ao uso de regimentos terrestres e de tropas aerotransportadas (...), as forças russas conseguiram chegar à cidade de Kherson, o que permitiu o desbloqueio do canal da Crimeia do Norte e o retomada do abastecimento de água para a península da Crimeia", informou o Exército russo em um comunicado divulgado na noite de quinta-feira (25).



Pouco depois da anexação da península no início de 2014, as autoridades ucranianas cortaram o acesso a este canal. Localizado na região de Kherson, ele fornecia 85% das necessidades de água da Crimeia.



Desde então, a Crimeia enfrenta uma grave escassez de água, especialmente nos períodos de seca no verão. O bloqueio do canal também afetou a agricultura da península, conhecida por suas plantações de milho e arroz.



Segundo o governador da Crimeia, Serguei Aksionov, após a tomada do poder por parte do Exército russo, o canal poderá voltar a funcionar em 48 horas.



Na quinta-feira (24), a Rússia lançou uma ofensiva na Ucrânia, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu a independência dos territórios ucranianos separatistas de Donbass.