O grupo aéreo IAG, matriz da British Airways e da Iberia, informou nesta sexta-feira (25) o cancelamento de seus voos para Moscou e o desvio de suas rotas que sobrevoam a Rússia.



O anúncio foi feito minutos depois da decisão do governo russo de proibir o uso de seu espaço aéreo para todos os aviões ligados ao Reino Unido.



"Hoje tomamos a decisão de cancelar a conexão aérea que temos com destino a Moscou" e de "redirecionar voos para Singapura e Nova Délhi, para não sobrevoar a Rússia", declarou o CEO do IAG, Luis Gallego, durante uma conferência de investidores, após a divulgação dos resultados do grupo.