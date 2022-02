Esporte prepara boicote

O mundo do esporte está preparando sua resposta à invasão russa da Ucrânia e ameaça suspender vários eventos ligados aos dois países, a começar pela final da Liga dos Campeões, prevista para o final de maio, em São Petersburgo, que deve ser transferida para outro lugar. Já as federações de futebol da Polônia, República Tcheca e Suécia solicitaram mudança de local da semifinal e possível decisão sobre repescagem para a Copa do Catar, que seria no fim de março, na Rússia. A Euroliga de basquete anunciou a suspensão de três partidas com equipes russas em sua 27ª rodada. Pela Fórmula 1, os campeões mundiais Max Verstappen (RBR) e Sebastian Vettel (Aston Martin) pregam boicote ao GP da Rússia, em setembro.