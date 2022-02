Sean Penn está na Ucrânia filmando um documentário sobre a invasão russa

O ator e diretor americano Sean Penn está em Kiev filmando um documentário sobre a invasão russa, informou a presidência ucraniana nesta quinta-feira (24).



O duas vezes vencedor do Oscar foi fotografado em uma coletiva de imprensa e em um encontro com o presidente Volodymyr Zelensky, de acordo com um vídeo publicado na conta do líder ucraniano no Instagram.



"O diretor veio a Kiev especificamente para registrar o que está acontecendo na Ucrânia como documentarista e contar ao mundo a verdade sobre a invasão russa ao nosso país", afirmou um post na página do Facebook da presidência ucraniana.



"Hoje, Sean Penn está entre aqueles que apoiam a Ucrânia por estar na Ucrânia. Nosso país está grato a ele por sua demonstração de coragem e honestidade", disse a mensagem.



O texto acrescentou que Penn demonstrou a coragem que "falta a muitos outros, especialmente políticos ocidentais".



Penn, que visitou a Ucrânia e se reuniu com militares em novembro, conversou com jornalistas e soldados e "viu como defendemos nosso país", ainda segundo o texto.



A estrela de cinema de 61 anos trabalha no documentário para a Vice Studios, de acordo com a NBC News.



Nem Vice nem representantes de Penn responderam até agora aos pedidos de comentários da AFP.



A visita de Penn ocorre no momento em que as tropas russas avançam dentro do território da Ucrânia, onde atacam do solo e do ar.



O ator causou polêmica em 2015 ao liderar uma entrevista, junto com a atriz mexicano-americana Kate del Castillo, com o narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, que estava foragido.



Em 2018, foi relatado que Penn estava na Turquia filmando um documentário sobre o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi.



O ator também visitou o falecido presidente venezuelano, Hugo Chávez, a quem chamou de "amigo".



