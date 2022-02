Episódio de 'Os Simpsons' é lembrado após invasão da Rússia à Ucrânia

Episódio de 'Os Simpsons' viralizou após invasão da Rússia à Ucrânia (foto: Reprodução/redes sociais)

Após a invasão da Rússia à Ucrânia nessa quarta-feira (24/2) , um episódio da série de TV norte-americana ‘Os Simpsons’ viralizou nas redes sociais. O episódio foi ao ar em 1998 e trata da tensão entre os países do Leste Europeu. As postagens brincam com o fato de a série ser famosa por suas previsões sobre vários outros acontecimentos históricos.





"Fico triste em dizer que essa não era uma previsão difícil de fazer", disse o produtor Al Jean, no Twitter.

No episódio, Homer trabalha em uma usina nuclear. O personagem está em um submarino participando de um treinamento militar. Sem querer, ele ejeta o capitão do veículo diretamente em águas russas, dando início a um incidente internacional.





A Rússia acaba revelando que a União Soviética nunca acabou, reconstruindo o Muro de Berlim e colocando soldados e tanques nas ruas.





"Eu odeio dizer isso, mas eu nasci em 1961, então 30 anos da minha vida foram vividos com o fantasma da União Soviética. Para mim, isso é mais regra do que previsão. Só assumimos que as coisas dariam errado", explica o produtor em entrevista ao site The Hollywood Reporter.





"Esse é o tipo de previsão em que fazemos referência a algo que estava acontecendo, e depois acontece de novo — nós esperávamos que nunca aconteceria, mas infelizmente acontece", completou.





Os brasileiros aproveitaram para especular se a série acertou mais uma previsão.

