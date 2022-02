Ucrânia decreta mobilização geral contra invasão russa

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta sexta-feira (25, data local, noite de quinta-feira no Brasil) a mobilização militar geral para contra-atacar a invasão russa, segundo um decreto publicado em seu site.



A medida afetará as pessoas sujeitas ao "serviço militar obrigatório e aos reservistas", e permanecerá em vigor durante 90 dias em todas as regiões da Ucrânia, diz o texto.



As administrações locais, com a ajuda de empresas e instituições de "todo o tipo", devem organizar as pessoas mobilizadas e os veículos requisitados em vários pontos de encontro e bases militares, segundo o decreto.



Tropas russas entraram na Ucrânia nesta quinta-feira em uma ofensiva geral, aproximando-se da capital, Kiev.