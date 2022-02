Comissão de valores dos EUA investiga Elon Musk por uso de informação privilegiada

A Comissão americana de supervisiona o mercado de ações (SEC, em inglês) abriu uma investigação para determinar se o presidente da Tesla, Elon Musk, e seu irmão, Kimbal, traficaram informação na venda de ações, noticiou nesta quinta-feira (24) o The Wall Street Journal.



O procedimento foi lançado após a venda por Kimbal Musk de ações avaliadas em 108 milhões de dólares no dia anterior a um tuíte de seu irmão perguntando a seus assinantes se devia ou não ceder 10% de suas ações na empresa de veículos elétricos, segundo o jornal, que citou fontes próximas ao caso.



O preço da ação recuou a partir desta mensagem.



A questão, segundo o Journal, é saber se Elon Musk preveniu seu irmão, também membro do conselho administrativo da Tesla, de que publicaria este tuíte e se Kimbal Musk pôs, em consequência, as ações à venda.



Os funcionários e dirigentes de uma empresa cotada na bolsa não devem comprar ou vender ações quando estão a par de informação da companhia que não foi liberada para o público.



TESLA MOTORS