Cem mil ucranianos fogem de suas casas, milhares deles para o exterior, após invasão russa

Quase 100.000 pessoas fugiram de suas casas na Ucrânia e milhares buscaram refúgio no exterior após a invasão russa, disse a ONU nesta quinta-feira (24).



"Não podemos confirmar ainda os números exatos, mas está claro que houve importantes deslocamentos para o interior do país e alguns movimentos nas fronteiras", declarou à AFP Shabia Mantoo, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).



"Acreditamos que cerca de 100.000 pessoas já fugiram de suas casas e podem ter se mudado para dentro do país e que vários milhares cruzaram as fronteiras internacionais", completou.



Filippo Grandi, Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, anunciou durante o dia o reforço das operações e capacidade do Acnur na Ucrânia e nos países vizinhos.



Ele também pediu aos governos desses países "que deixem as fronteiras abertas para as pessoas que buscam segurança e proteção" vindos da Ucrânia.



"Estamos prontos para apoiar os esforços de todos para responder a qualquer situação de deslocamento forçado", escreveu Grandi em comunicado.