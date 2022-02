EUA expulsam o número dois da embaixada russa em Washington

Os Estados Unidos expulsaram o segundo homem da embaixada russa em Washington, informou um funcionário do Departamento de Estado nesta quinta-feira (24), em resposta à expulsão anunciada em 17 de fevereiro de um diplomata americano na Rússia.



Serguei Trepelkov foi informado na quarta-feira que tinha que deixar os Estados Unidos, disse o funcionário.



A medida foi tomada depois que Moscou ordenou que o vice-chefe da missão dos EUA na Rússia, Bart Gorman, deixasse o território russo.



O funcionário do Departamento de Estado enfatizou que a expulsão não estava relacionada à invasão russa da Ucrânia.



A expulsão de Gorman, tornada pública na semana passada, foi uma resposta a ações anteriores dos EUA contra diplomatas russos em Washington, disse o Kremlin.



"As expulsões em massa de diplomatas e a crescente 'guerra de vistos' não são nossa decisão", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.



Washington mantém uma política de não permitir que diplomatas russos permaneçam nos Estados Unidos por mais de três anos, disse o funcionário do Departamento de Estado.