EUA enviarão 7.000 soldados adicionais à Alemanha

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos vai enviar cerca de 7.000 militares adicionais à Alemanha em resposta à invasão russa da Ucrânia, anunciou nesta quinta-feira (24) um integrante do alto escalão do governo americano em Washington.



O objetivo deste novo contingente, que deve chegar à Europa nos próximos dias, é "tranquilizar os aliados da Otan, dissuadir um ataque russo e ficar de prontidão para apoiar as necessidades da região", detalhou o funcionário.



Assim, estes soldados se juntarão aos outros 5.000 militares americanos já enviados pelo presidente Joe Biden à Alemanha e ao flanco oriental da Otan.



Além disso, Washington reposicionou 1.000 soldados nos países bálticos e na Romênia, que temem que o conflito se estenda para as suas fronteiras.



Incluindo os reforços anunciados nesta quinta, os Estados Unidos somarão mais de 90.000 soldados desdobrados na Europa.