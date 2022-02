OSCE vai evacuar 'temporariamente' sua missão de observadores na Ucrânia

A Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) anunciou nesta quinta-feira (24) que vai evacuar temporariamente o pessoal estrangeiro de sua missão de observação na Ucrânia depois de a Rússia iniciar uma invasão ao país vizinho.



"Devido aos contínuos combates e à deterioração da situação na Ucrânia (...) decidi evacuar temporariamente todos os membros da missão internacional da Ucrânia o quanto antes", disse em um comunicado a Secretária Geral da OSCE, Helga Schmid, em alusão à delegação de observação que está no país desde 2014.



Schmid cumprimentou os observadores por seu trabalho, pois foram "nossos olhos e nossos ouvidos, imparciais, em todo o país" desde o início do conflito, em 2014.



"Esta decisão não foi tomada subitamente e a relocalização deve ser temporária", acrescentou a diplomata alemã.



Centenas de observadores procedentes de uma dezena de países estão bloqueados atualmente na Ucrânia, surpreendidos pela magnitude da operação militar russa.



Moscou deu luz verde à sua mobilização a partir de 2014 no âmbito das conclusões dos acordos de paz de Minsk, sob o guarda-chuva da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) e do Conselho de Segurança das Nações Unidas.



Presente em diferentes regiões do país, esta missão (que publica relatórios diários) era a única testemunha neutra na Ucrânia.



Vários países, como Estados Unidos e Grã-Bretanha, já tinham retirado seu pessoal por questões de segurança.



Organização com sede em Viena (a Áustria é um país neutro) a OSCE nasceu em plena Guerra Fria para favorecer o diálogo Oriente-Ocidente.



Conta com 57 membros, entre os quais estão tanto os países da Otan quanto os da órbita russa.