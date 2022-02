O Departamento de Defesa dos Estados Unidos vai enviar cerca de 7.000 militares adicionais à Alemanha em resposta à invasão russa da Ucrânia, anunciou nesta quinta-feira (24) um integrante do alto escalão do governo americano em Washington.



O objetivo deste novo contingente, que deve chegar à Europa nos próximos dias, é "tranquilizar os aliados da Otan, dissuadir um ataque russo e ficar de prontidão para apoiar as necessidades da região", detalhou o funcionário.