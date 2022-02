ONU desbloqueia US$ 20 milhões para ajuda de emergência à Ucrânia

A ONU desbloqueou 20 milhões de dólares em ajuda de emergência humanitária para a Ucrânia e os países vizinhos, anunciou nesta quinta-feira (24) o secretário-geral da organização, António Guterres, que voltou a exortar o presidente russo, Vladimir Putin, a encerrar sua ofensiva militar.



"As Nações Unidas intensificam sua operação humanitária na Ucrânia e em seu entorno e anuncio comprometeremos imediatamente US$ 20 milhões de nosso fundo de resposta para atender às necessidades urgentes", declarou Guterres à imprensa.



Esta ajuda será distribuída "de forma neutra e imparcial". "Ajudamos as pessoas necessitadas, independentemente de onde elas estejam", detalhou o diplomata português.



A invasão da Ucrânia "é um erro, contrária à Carta" das Nações Unidas, e "é inadmissível, mas não é irreversível", repetiu, antes de acrescentar: "Reitero meu apelo ao presidente Putin: pare a operação militar e leve as tropas de volta para a Rússia."