O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira(24) que o grupo G7 concordou em impor sanções econômicas "devastadoras" contra a Rússia por sua invasão da Ucrânia.



"Esta manhã, me encontrei com meus colegas do G7 para discutir o ataque injustificado do presidente Putin à Ucrânia e concordamos em avançar com pacotes devastadores de sanções e outras medidas econômicas para responsabilizar a Rússia. Estamos com o bravo povo da Ucrânia", tuitou Biden.