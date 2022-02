Autoridades da Ucrânia pedem apoio ao Brasil para resistência local

Invasão à Rússia teve início nessa madrugada (foto: Sergey Bobok/ AFP)

"Esperamos que a comunidade internacional fortaleça as nossas defesas com armas", disse o encarregado de Negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, na manhã desta quinta-feira (24/2), em entrevista coletiva on-line. Na ocasião, Tkach também disse que a invasão era esperada desde os ataques em massa de hackers contra sites nacionais e contas de autoridades locais.

Agora, de acordo com o entrevistado, a Ucrânia mantém apelos internacionais de apoio à resistência local e aguarda uma posição do governo brasileiro quanto ao conflito. "Esperamos dos países parceiros a condenação do ataque e ajuda à Ucrânia, seja financeira, de combustíveis, armas e mísseis", explicou.

Em relação ao Brasil, que manifestou "solidariedade" à Rússia durante uma visita do presidente Jair Bolsonaro na última semana, Tkach disse estar em contato com as autoridades brasileiras. "Estamos esperando que o Brasil condene o ataque russo à Ucrânia", reforçou.

Quanto ao resgate de brasileiros em território ucraniano, Tkach explicou que o espaço aéreo ucraniano está fechado, porém, existem conversas sobre a repatriação de pessoas oriundas de outros países que estão na Ucrânia. "Os voos estão cancelados e haverá um momento que poderão retornar. Em breve, o governo terá uma seleção de pessoas que poderão retornar para a sua casa".





Tkach evitou, durante a coletiva, manifestar insatisfação contra o governo brasileiro. "Ainda esperamos que o governo brasileiro se manifeste". Anteriormente, como a Ucrânia havia pedido "equilíbrio" ao governo brasileiro diante do iminente conflito, agora é preciso considerar as restrições. "Uma visita agora, com o espaço aéreo fechado, não é possível".





Sanções





Para Tkach, os países que mantêm relações diplomáticas com a Ucrânia devem formar uma rede de apoio."Agora, é a segurança do país ucraniano que está em questão, porém, futuramente, é a dos cidadãos europeus", resumiu.