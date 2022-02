Rússia deseja 'decapitar' o governo ucraniano, diz funcionário dos EUA

A ofensiva russa tem como objetivo "decapitar" o governo da Ucrânia e instalar um regime favorável a Moscou, afirmou um oficial militar dos Estados Unidos nesta quinta-feira (24).



Em seu ataque, o exército russo lançou cerca de 100 mísseis balísticos, principalmente contra instalações de infraestrutura militar, e usou 75 bombardeiros pesados e medianos, disse o funcionário.



A fase inicial se concentra em cidades-chave e o Pentágono espera que os russos avancem para a capital Kiev, segundo a fonte, que pediu anonimato.



"Basicamente tem a intenção de decapitar o governo e instalar sua própria forma de governo", estimou.



O funcionário afirmou que tropas russas cruzaram a fronteira por terra, mas não disse quantas.



"Não vimos um movimento convencional como este, de um Estado-nação para outro, desde a Segunda Guerra Mundial, certamente nada deste tamanho, alcance e escala", acrescentou.



No entanto, até agora, os russos não entraram no oeste da Ucrânia e não há indícios de um ataque anfíbio no sul vindo do Mar Negro, explicou a fonte.



Não há estimativas de danos ou baixas no exército ucraniano. "Há indícios de que estão resistindo e contra-atacando", afirmou o funcionário.