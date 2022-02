Diretora do FMI alerta para 'risco econômico significativo' devido à guerra na Ucrânia

Diretora se diz apreensiva com o panorama da situação (foto: Netherlands OUT/AFP)

A diretora do FMI, Kristalina Georgieva, alertou nesta quinta-feira (24) que a guerra na Ucrânia terá repercussões na recuperação econômica mundial.

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, Georgieva disse no Twitter que estava "profundamente preocupada" e alertou que isso "adiciona um risco econômico significativo à região e ao mundo".



"Estamos avaliando as implicações e estamos preparados para apoiar nossos membros conforme necessário", acrescentou.



O presidente russo, Vladimir Putin, iniciou sua invasão da Ucrânia na manhã desta quinta-feira com bombardeios e incursões terrestres de tropas em várias partes do país, inclusive perto da capital Kiev.



Os ataques já causaram dezenas de mortes em apenas algumas horas e uma enxurrada de condenações e reações internacionais.



Após o avanço russo, os mercados mundiais sentiram o golpe: as bolsas de valores caíram e os preços das commodities subiram.



Estão previstas várias reuniões de emergência: o G7 está se reunindo por videoconferência; os 27 países da União Europeia vão se reunir à tarde em Bruxelas; enquanto a Otan convocou uma reunião para sexta-feira.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursará à nação às 12h30 locais (14h30 de Brasília).