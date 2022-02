Principais reações à "operação militar" da Rússia na Ucrânia

O início da ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia provocou uma série de reações da comunidade internacional.



- Ucrânia -



"Estamos construindo uma coalizão anti-Putin", declarou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, após conversas com líderes estrangeiros. "O mundo deve obrigar a Rússia à paz", disse.



"Cidades pacíficas ucranianas estão sob ataque. É uma guerra de agressão. A Ucrânia se defenderá e vencerá. O mundo pode e deve frear Putin. A hora de atuar é agora", escreveu no Twitter o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba.



- Estados Unidos -



O presidente Joe Biden denunciou o "ataque injustificável" da Rússia contra a Ucrânia.



"O presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que trará perdas catastróficas de vidas e sofrimento humano", afirmou Biden em um comunicado. "Apenas a Rússia é responsável pela morte e a destruição que este ataque provocará", insistiu, depois de destacar que "o mundo fará com que a Rússia preste contas".



- ONU -



A ofensiva russa "deve parar agora", implorou o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, após uma reunião de emergência do Conselho de Segurança.



"Presidente Putin, em nome da humanidade, leve de volta as tropas à Rússia", declarou Guterres, que considera este o "dia mais triste" desde que assumiu o cargo à frente da ONU.



- União Europeia -



"Condenamos veementemente o ataque injustificado da Rússia à Ucrânia. Nestas horas sombrias, nossos pensamentos estão com a Ucrânia e as mulheres, homens e crianças inocentes que enfrentam esse ataque não provocado e temem por suas vidas", declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



A Rússia corre o risco de um "isolamento sem precedentes" por sua ação militar na Ucrânia, advertiu o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, ao informar que o bloco prepara o maior pacote de sanções de sua história.



- China -



O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse a seu colega de Moscou que seu país "entende as preocupações de segurança razoáveis da Rússia", de acordo com uma transcrição da conversa telefônica publicada em Pequim.



O Ministério das Relações Exteriores se recusou a se referir ao ataque como uma "invasão" durante uma entrevista coletiva na quinta-feira.



- França -



O presidente francês Emmanuel Macron chamou a ofensiva de "ponto de virada" na história da Europa e prometeu uma resposta firme contra esse "ato de guerra".



- Alemanha -



A operação militar russa é "uma violação flagrante" do direito internacional, afirmou o chanceler alemão, Olaf Scholz.



- Reino Unido -



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, alertou que os países ocidentais vão impor sanções "maciças" contra a economia da Rússia, chamando o presidente russo de "ditador".



- Otan -



O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, denunciou o "ataque irresponsável e não provocado" da Rússia contra a Ucrânia, e alertou que deixa "incontáveis vidas em risco".



"Mais uma vez, apesar de nossas repetidas advertências e esforços incansáveis para um compromisso na diplomacia, a Rússia escolheu o caminho da agressão contra um país independente e soberano", acrescentou.



Também disse que a Otan "fará tudo o que for necessário para proteger e defender todos os aliados".



- Itália -



O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, qualificou o ataque russo contra a Ucrânia como "injusto e injustificável" e garantiu que a União Europeia (UE) e a Otan trabalham para dar uma resposta imediata.



"O governo italiano condena o ataque da Rússia contra a Ucrânia. É injusto e injustificável. A Itália está junto do povo e das instituições ucranianos neste momento dramático", disse Draghi em um comunicado.



- Conselho da Europa -



A secretária-geral do Conselho da Europa, Marija Pejcinovic Buric, condenou "energicamente" o "ataque militar" da Rússia à Ucrânia e antecipou a adoção de medidas, "rapidamente", para "responder à situação".



- Polônia -



A Polônia pediu a ativação do artigo 4 do tratado da Otan, que prevê consultas entre os membros caso algum deles considere que sua segurança está sob ameaça, informou um porta-voz do governo.



- Japão -



O ataque russo na Ucrânia "abala os fundamentos da ordem internacional", denunciou o primeiro-ministro japonês, Fumion Kishida.



- Austrália -



O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, condenou a "invasão ilegal" da Rússia ao anunciar uma "segunda rodada" de sanções contra quatro instituições financeiras e 25 pessoas de quatro entidades de desenvolvimento e venda de equipamentos militares.



- Espanha -



"O governo da Espanha condena a agressão da Rússia contra a Ucrânia e se solidariza com o governo e o povo da Ucrânia", tuitou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez.



- Turquia -



A Turquia, um país membro da Otan com laços estreitos com a Rússia e a Ucrânia, denunciou o ataque como "um golpe para a paz e a estabilidade regionais".



- Países nórdicos -



A Finlândia e a Suécia, que não são membros da Otan, condenaram o ataque russo à Ucrânia, denunciando separadamente "um ataque à ordem de segurança europeia".



Por sua vez, a Noruega, membro da Aliança Atlântica, condenou uma "grave violação do direito internacional" e anunciou a mudança de sua embaixada de Kiev para Lviv, no oeste do país.



- Navalny -



O líder da oposição russa Alexei Navalny, que está preso e enfrenta novas acusações, expressou sua oposição à guerra.



"Sou contra esta guerra. Acredito que esta guerra entre Rússia e Ucrânia está sendo travada para acobertar o roubo de cidadãos russos e desviar sua atenção dos problemas que existem dentro do país, da deterioração da economia", disse Navalny em uma audiência do novo julgamento aberto contra ele na semana passada, de acordo com um vídeo publicado pelo canal de oposição Dojd.