Presidência da OSCE chama invasão russa de 'crime contra a humanidade'

A presidência da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) classificou nesta quinta-feira (24) a invasão russa da Ucrânia como um "crime contra a humanidade".



"Condenamos este ato de agressão nos termos mais fortes", disse o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Zbigniew Rau, que ocupa a presidência rotativa da organização, que tem observadores internacionais no terreno, em um vídeo postado no Twitter.



Em uma reunião com parlamentares da OSCE, Rau disse que as justificativas da Rússia "para este crime contra a humanidade são deploráveis e vergonhosas".



Imediatamente depois, a organização realizou uma reunião de seu Conselho Permanente a portas fechadas para discutir a situação de segurança na Ucrânia.



A OSCE, com sede em Viena, é composta por 57 países, incluindo todos os países da Europa, Canadá e Estados Unidos.



Desde 2014, a organização monitora o conflito no leste da Ucrânia com observadores no terreno.



A secretária-geral da OSCE, Helga Schmid, disse no início da semana que a missão continuava seu mandato "sem interrupção".



Mas com o aumento da tensão nas últimas semanas, alguns países (como Estados Unidos e Reino Unido) ordenaram a retirada de seu pessoal devido a possíveis ameaças à segurança.