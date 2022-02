Iraque restaura antigas esculturas destruídas pelo EI

O Iraque exibiu nesta quinta-feira(24) três esculturas com cerca de 2.000 anos e que foram restauradas dos danos causados por combatentes do grupo jihadista Estado Islâmico (EI).



No sítio arqueológico de Hatra, classificado como Patrimônio Mundial em perigo pela Unesco, os meios de comunicação puderam apreciar um busto em tamanho natural, de clara inspiração romana, além de rostos esculpidos nas paredes de um grande templo.



"O EI destruiu tudo o que era importante" em Hatra, cerca de 100 quilômetros ao sul de Mossul, disse à AFP Ali Obeid Sholgham, alto funcionário responsável por antiguidades.



Essas peças foram "despedaçadas e arrancadas de seu local, e os fragmentos foram encontrados espalhados pelos quatro cantos", disse Jair al-Din Ahmed Naser, chefe de Antiguidades na província de Nínive.



"Recuperamos algumas peças. Mas faltaram fragmentos e foram substituídos por outros esculpidos no mesmo tipo de pedra", acrescentou.



Hatra, uma cidade localizada em uma região desértica, construída entre os séculos III e II a.C., foi um importante centro religioso e comercial sob o Império Parto (persa). Fortificações e templos imponentes combinavam arquitetura grega e romana a elementos de origem oriental.



O EI postou um vídeo online em 2015 mostrando seus membros destruindo obras esculpidas nas paredes de um prédio em Hatra, atirando nas peças e devastando uma estátua com uma picareta.