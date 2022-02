Alibaba anuncia queda de 74% no lucro líquido no terceiro trimestre

A gigante chinesa do comércio eletrônico Alibaba anunciou nesta quinta-feira (24) a queda de 74% de seu lucro líquido interanual no terceiro trimestre de 2021.



O grupo, com sede em Hangzhou, atribuiu esses resultados a um "ambiente de mercado complexo e volátil".



A empresa enfrenta várias dificuldades, desde a desaceleração do crescimento das vendas até a intensificação da concorrência e o endurecimento regulatório imposto pelo governo.



As autoridades estão agora especialmente intransigentes contra certas práticas no setor de tecnologia que antes eram toleradas, como a coleta abusiva de dados pessoais de usuários.



Nesse contexto, o grupo fundado por Jack Ma divulgou nesta quinta-feira um lucro líquido em queda no terceiro trimestre de seu ano fiscal.



No período entre outubro e dezembro, o faturamento foi de 20,43 bilhões de yuanes (2,89 bilhões de euros, 3,22 bilhões de dólares), ante 79,4 bilhões de yuanes no ano anterior, o que representa um declínio de 74%.



Em termos anuais, seu volume de negócios aumentou apenas 10%, para 242,6 bilhões de yuanes (34,3 bilhões de euros, 38,3 bilhões de dólares).



Este é o ritmo de aumento mais lento desde que a empresa estreou na bolsa em 2014, segundo a Bloomberg.



As ações do Alibaba em Hong Kong e Nova York perderam metade de seu valor nos últimos 12 meses.



Alibaba