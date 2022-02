Biden diz que 'mundo responsabilizará Rússia' por ataque à Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou nesta quinta-feira (24) que "o mundo responsabilizará a Rússia" por atacar a Ucrânia, após o anúncio de Vladimir Putin de uma "operação militar" no país vizinho.



Biden apresentará ainda nesta quinta-feira as "consequências" para a Rússia do que considera um "ataque injustificado", anunciou em comunicado, no qual também especificou que se reunirá no mesmo dia com seus colegas do G7.



O presidente americano tem agendada uma reunião virtual a portas fechadas com os líderes do G7 (Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos) às 14h GMT (11h de Brasília) de quinta-feira e fará um discurso público mais tarde.



Na quarta-feira, Biden anunciou que imporia sanções ao gasoduto Nord Stream 2, que vai da Rússia à Alemanha e é um dos projetos geopolíticos e energéticos mais importantes para Moscou. A Alemanha havia anunciado anteriormente que suspenderia o desenvolvimento do projeto.



Autoridades americanas disseram que qualquer escalada russa na Ucrânia, que ocorreu na noite desta quarta-feira, desencadearia sanções cada vez mais duras que poderiam atingir bancos maiores, mais oligarcas e interromper as exportações de equipamentos de alta tecnologia.



"As orações de todo o mundo estão com o povo da Ucrânia esta noite, que sofre um ataque não provocado e injustificado das forças militares russas", disse Biden.



"O presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que trará perdas catastróficas de vidas e sofrimento humano", enfatizou.