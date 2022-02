Pelo menos duas fortes explosões foram ouvidas por jornalistas da AFP no centro de Kiev nesta quinta-feira (24), logo após o anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, de uma operação militar contra a Ucrânia.



Na cidade portuária de Mariupol, a principal cidade controlada por Kiev perto da linha de frente no leste do país, também foram ouvidas fortes explosões, confirmaram jornalistas da AFP.