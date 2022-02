UE sanciona ministro da Defesa russo e comandantes militares (Diário Oficial)

A União Europeia (UE) anunciou nesta quarta-feira (23) sanções contra o ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, e os mais altos comandantes militares, em resposta ao reconhecimento da independência de dois territórios separatistas da Ucrânia por parte da Rússia.



Segundo o Diário Oficial da UE, foram sancionados o Comandante da Amarinha, Nikolai Yevmenov; o comandante-em-chefe das forças terrestres, Oleg Salyukov; o comandante das Forças Aeroespaciais, Seguei Surovkin, e o máximo comandante da Força Aérea, Serguei Dronov.



A lista de sancionados inclui também o comandante-adjunto da Marinha, Vladimir Kasatonov, e o comandante da Frota do Mar Negro, Igor Osipov. Nos dois casos, por responsabilidade direta nas operações navais na Ucrânia.



Além dos chefes militares do alto escalão, a UE também sancionou o chefe de gabinete da Presidência russa, Anton Vaino, e o ministro do desenvolvimento econômico, Maxim Reshetnikov.



Segundo o Diário Oficial da UE também foram sancionadas a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Sakharova, e a editora-chefe da rede estatal RT, Margarita Simonian, as quais a UE identifica como figuras centrais "da propaganda governamental".



Todos os sancionados têm agora vetado a entrada no espaço aéreo da União Europeia e eventuais ativos que possuam na UE serão congelados.



A lista de sanções inclui também três bancos importantes - VEB, Rossiya e Promsvyazbank -, assim como a Agência de Pesquisas da Internet, que segundo a UE tem como objetivo central "manipular a opinião pública".



As sanções adotadas pela UE, que foram anunciadas na véspera pelo chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, são uma resposta ao gesto russo de reconhecer como repúblicas independentes os territórios ucranianos de Donetsk e Lugansk.



Como parte de seu pacote de sanções, a UE também bloqueou a compra de bônus do governo russo e impôs uma proibição à entrada de bens procedentes dos dois territórios separatistas.



A UE tinha informado na véspera que estas sanções constituem apenas a primeira parte de um conjunto de medidas preparadas para atingir a Rússia em caso de uma agressão militar em larga escala contra a Ucrânia.