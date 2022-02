França pede que seus cidadãos deixem a Ucrânia 'sem demora'

A França se tornou, nesta quarta-feira (23), o último país ocidental a pedir que seus cidadãos deixem a Ucrânia "sem demora", em meio ao temor crescente de que a Rússia prepare um ataque em larga escala.



"No contexto das sérias tensões causadas pela concentração de tropas russas nas fronteiras com a Ucrânia", assim como pelo reconhecimento russo de duas regiões separatistas e a declaração ucraniana de estado de emergência, "os cidadãos franceses que estão na Ucrânia devem deixar o país sem demora", disse em nota o Ministério francês das Relações Exteriores.



"Tampouco é aconselhável viajar à Ucrânia até novo aviso. Desaconselha-se formalmente qualquer viagem às zonas fronteiriças do norte e do leste do país", diz o texto.



No sábado, a diplomacia francesa tinha "recomendado a todos os cidadãos franceses cuja estada na Ucrânia não tenha nenhuma razão de peso a deixarem o país".



Dezenas de milhares de tropas russas estão concentradas perto das fronteiras com a Ucrânia e o Ocidente diz que poderiam ser usadas em uma ofensiva a qualquer momento.



Os líderes separatistas do leste da Ucrânia pediram nesta quarta-feira ajuda a Moscou para contrabalançar o exército de Kiev, em um movimento que abre a porta ao deslocamento de tropas russas no território.