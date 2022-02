Canadá suspende medidas de exceção após fim dos protestos contra medidas sanitárias

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, suspendeu as medidas de emergência adotadas para deter os prolongados protestos liderados por caminhoneiros em Ottawa e a fronteira com os Estados Unidos e declarou que a crise terminou.



"Hoje estamos prontos para confirmar que a situação não é mais uma emergência", disse Trudeau durante uma coletiva de imprensa.



"Consequentemente, o governo federal vai parar de usar a lei de emergências", disse.



Trudeau tinha decidido invocar há uma semana a polêmica Lei de Medidas de Emergência para pôr fim aos bloqueios "ilegais" das últimas semanas no Canadá.



Inicialmente minimizado pelas autoridades, o movimento começou com caminhoneiros protestando contra a obrigação de se vacinar contra a covid-19 e outras exigências para cruzar a fronteira com os Estados Unidos, mas depois se tornou uma rejeição geral às normas de saúde pública no Canadá e inclusive um repúdio ao governo.