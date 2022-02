O governo russo afirmou nesta quarta-feira que os líderes das regiões separatistas do leste da Ucrânia pediram ao presidente Vladimir Putin "ajuda para combater a agressão" do Exército ucraniano.



O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk "pedem ajuda ao presidente russo para combater a agressão das Forças Armadas ucranianas".



A declaração foi divulgada pelas agências de notícias estatais russas.