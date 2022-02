Biden anuncia sanções contra gasoduto russo Nord Stream 2

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira (23) sanções contra a empresa responsável por operar o gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha, em uma nova medida para responder às ações de Vladimir Putin na Ucrânia.



"Determinei à minha administração que imponha sanções a Nord Stream 2 AG e seus dirigentes", informou Biden em comunicado.



"Estas medidas fazem parte de nossa primeira rodada de sanções em resposta às ações da Rússia na Ucrânia", acrescentou.



O anúncio, que tem como alvo uma das maiores iniciativas geoestratégicas da Rússia, um país rico em energia, acontece depois que a Alemanha declarou ontem que suspenderia o polêmico gasoduto.



A construção do duto submarino de 1.230 quilômetros sob o Mar Báltico, avaliado em 11 bilhões de dólares, foi concluída no fim de 2021, mas a estrutura ainda não estava funcionando porque precisava da autorização da Alemanha.



Os Estados Unidos se posicionaram contra a construção do gasoduto desde o princípio, alegando que o mesmo enfraqueceria econômica e estrategicamente a Ucrânia e aumentaria a dependência da União Europeia do gás russo.



Além disso, Biden agradeceu ao chanceler alemão, Olaf Scholz, por "responsabilizar a Rússia por seus atos".