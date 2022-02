Justiça espanhola retira guarda de filha de condenado por jihadismo

Um tribunal da Espanha retirou a custódia parental de um homem sobre sua filha depois que o mesmo foi condenado por pertencer a uma "organização terrorista" jihadista e ter tentado radicalizar a menina, afirma a sentença publicada nesta quarta-feira (23).



Uma corte provincial de Madri determinou "a privação da guarda" de Nabil Benazzou sobre sua filha, diz o texto da decisão de 13 de dezembro de 2021 e divulgada nesta quarta.



Segundo diversos veículos de comunicação espanhóis, trata-se de uma medida inédita no país.



Nabil Benazzou foi detido em 2014 e condenado em 2016 por pertencer a uma "organização terrorista" chamada Brigada Al-Andaluz, que desenvolvia na Espanha "trabalhos de recrutamento, radicalização e doutrinamento" de voluntários para o grupo jihadista Al-Qaeda, diz a sentença.



A perda da guarda foi solicitada por sua ex-esposa, Raquel Alonso, fundadora da Associação contra o Radicalismo Extremista e de Ajuda às Vítimas (ACREAVI) na Espanha.



Segundo os juízes, o depoimento da filha coincide "em essência com a influência do pai sobre I.B.A. [seu filho], para tentar radicalizá-lo" também.



A filha explicou que seu pai lhe dizia "que se não fosse muçulmana seria mandada ao inferno, a chamava de pequena muçulmana e afirmava que deveria rezar todos os dias".



"Também manifesta que queria obrigá-la a aprender árabe e a rezar, obrigando sua mãe a não a alimentar se não o fizesse, e que lhe disse, com cinco ou seis anos, que tinha que arranjar um casamento para ela", acrescenta a decisão, para a qual ainda cabe recurso.