ONU alerta que o mundo enfrenta 'momento de perigo' devido à crise na Ucrânia

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse nesta quarta-feira (23) na abertura da Assembleia Geral da organização que o mundo está enfrentando "um momento de perigo" com a crise na Ucrânia.



Para Guterres, além disso, "a decisão da Rússia de reconhecer a chamada 'independência' das regiões de Donetsk e Lugansk - e ações subsequentes - são violações da integridade territorial e soberania da Ucrânia e são incompatíveis com os princípios da Carta da ONU".



Mais tarde, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, tomou a palavra, enfatizando que a Ucrânia não era uma ameaça para a Rússia.



"A Ucrânia nunca planejou nem está planejando nenhuma operação militar em Donbas", disse ele sobre as alegações russas de ações militares de Kiev na região leste onde esses enclaves separatistas pró-Rússia estão localizados.



Kuleba pediu à ONU que tome "medidas concretas e rápidas" para impedir a escalada, que ele diz ser alimentada pelo avanço militar das tropas russas.



"O início de uma guerra em grande escala na Ucrânia será o fim da ordem mundial como a conhecemos", alertou Kuleba, enfatizando: "Queremos a paz!"



A reunião da Assembleia Geral com a participação de todos os 193 membros da ONU é uma sessão anual para discutir os "territórios temporariamente ocupados da Ucrânia", realizada desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014.



Vários ministros estão programados para falar na reunião desta quarta-feira, que durará o dia todo.



Guterres, que originalmente não estava programado para comparecer, decidiu fazê-lo depois de voltar correndo para Nova York e cancelar uma viagem à África.