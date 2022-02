Alemanha pode ficar sem gás russo, se necessário, diz ministro

A Alemanha poderá prescindir do gás russo no longo prazo, se for necessário - afirmou o ministro de Economia e Clima, Robert Habeck, nesta quarta-feira (23), referindo-se a um recurso do qual o país é altamente dependente.



"Sim, pode", respondeu Habeck à rádio pública alemã, ao ser questionado na entrevista.



O governo anunciou a suspensão da certificação do gasoduto Nord Stream 2, após o reconhecimento, por parte de Moscou dos rebeldes separatistas da Ucrânia como "repúblicas".



Se a Alemanha tiver de renunciar ao gás proveniente da Rússia, a primeira consequência será a escassez para o mercado de energia, o que levará a "uma alta dos preços", reconheceu o ministro.



Ele acrescentou, porém, que, no fim, o gás comprado na russa Gazprom poderá ser "compensado" por outros fornecedores de energia.



O gasoduto Nord Stream 2 aumentaria a dependência da Alemanha do gás russo, chegando a 70% do total das importações. Sua construção está concluída, mas a infraestrutura ainda não foi certificada para entrar em operação.