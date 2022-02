Canadá impõe sanções econômicas à Rússia

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou nesta terça-feira (22) sanções econômicas à Rússia por considerar que as ações de Moscou contra a Ucrânia são "outra invasão de um país soberano e isto é completamente inaceitável".



"Vamos proibir aos canadenses se envolverem em compras de dívida soberana russa. E vamos aplicar sanções adicionais a bancos do Estado russo e evitaremos negociações com eles", disse Trudeau, ao anunciar uma série de medidas.



As medidas do Canadá foram aprovadas depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou sanções contra Moscou por "começar" uma invasão da Ucrânia.



Grã-Bretanha e União Europeia também anunciaram sanções depois que o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, destacando que avalia planos para enviar tropas para além das fronteiras russas.