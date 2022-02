Suprema Corte rejeita tentativa de Trump de proteger registros sobre ataque ao Capitólio

A Suprema Corte dos EUA encerrou oficialmente nesta terça-feira as tentativas do ex-presidente Donald Trump de impedir a transmissão de arquivos presidenciais à comissão parlamentar encarregada de esclarecer seu papel no ataque ao Capitólio ocorrido em 6 de janeiro de 2021.



A decisão se segue à do mês passado, quando a mais alta jurisdição dos Estados Unidos rejeitou um pedido do ex-presidente para manter confidenciais os arquivos da Casa Branca enquanto o mérito do caso era estudado.



Os membros da comissão buscam determinar o papel do líder republicano no ataque de milhares de apoiadores à sede do Congresso, ação que buscou impedir a certificação da vitória de seu rival, Joe Biden, nas eleições presidenciais.



Os deputados, a maioria democrata, correm contra o tempo para publicar suas conclusões antes das eleições legislativas de meio de mandato, em menos de um ano, durante as quais os republicanos podem retomar o controle da Câmara e enterrar seu trabalho.



Trump, ainda influente entre os republicanos e possível candidato na eleição presidencial de 2024, denuncia um "jogo político" e tenta bloquear os esforços da comissão.