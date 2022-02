OMS descarta que variante da ômicron seja mais severa do que a cepa original

A variante BA.2 da cepa ômicron do coronavírus não é mais severa do que a original, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira (22).



Com base em amostra de pessoas de diferentes países, "não estamos vendo uma diferença na severidade da BA.1 em comparação com a BA.2", disse Maria Van Kerkhove, alta funcionária da OMS, em uma sessão de perguntas e respostas online.



"Portanto, tem um nível similar de severidade no que diz respeito ao risco de hospitalização. E isto é realmente importante porque muitos países tiveram uma quantidade substancial de circulação, tanto da BA.1 quanto da BA.2", afirmou.



Van Kerkhove, que lidera o setor técnico da equipe de resposta da OMS para a covid-19, reportava as descobertas de um comitê de especialistas que rastrearam a evolução do vírus.



Estas conclusões representarão um alívio para países como a Dinamarca, onde a variante BA.2 da ômicron tem circulado amplamente.