Petróleo tem alta moderada após anúncio de sanções contra Rússia

Os preços do petróleo moderaram sua forte alta nesta terça-feira, após o anúncio de sanções dos Estados Unidos contra a Rússia.



O preço do barril do Brent para entrega em abril fechou em alta de 1,52%, a US$ 96,84, tendo atingido US$ 99,50 durante o dia. Em Nova York, o barril do WTI para entrega em março fechou em alta de 1,40%, a US$ 92,35.



As duas referências do petróleo também atingiram recordes em sete anos durante o pregão, mas a curva suavizou após o anúncio de sanções feito pelo presidente Joe Biden.



"Essas sanções não são fortes o suficiente para impedir as exportações russas de petróleo, motivo pelo qual temos uma reação mínima ao aumento dos preços", disse James Williams, da WTRG Economics.



Segundo maior exportador mundial de petróleo bruto e primeiro de gás natural, a Rússia exporta "5 milhões de barris de petróleo bruto por dia, dos quais um terço vai para a China, e metade, para a Europa", destacou o analista.