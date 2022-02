A confiança dos consumidores caiu sutilmente em fevereiro nos Estados Unidos pelo segundo mês consecutivo, devido a perspectivas de crescimento menos otimistas e a grandes inquietações sobre a inflação, segundo o índice do Conference Board, publicado nesta terça-feira (22).



O índice recuou 0,6 ponto, situando-se a 110,5, contra os 111,1 de janeiro, segundo dados revistos para cima em relação ao que tinha sido anunciado inicialmente.



No entanto, este recuo é menos forte do que o esperado pelos analistas, que projetavam um índice de 109 pontos.