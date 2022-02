Biden reafirma apoio a ministro das Relações Exteriores da Ucrânia

Presidente dos EUA, Joe Biden (foto: AFP/REPRODUÇÃO)

O presidente americano, Joe Biden, reuniu-se nesta terça-feira (22) com o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, para "reafirmar" seu apoio a Kiev em meio à escalada de tensões com a Rússia.Biden reuniu-se com o alto diplomata depois de a Rússia reconhecer a independência de duas regiões separatistas ucranianas para "reafirmar o compromisso dos Estados Unidos com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia", informou a Casa Branca em um comunicado.Biden assegurou a Kuleba que os Estados Unidos "continuariam fornecendo assistência de segurança e apoio macroeconômico à Ucrânia", enquanto também reiterou a prontidão de Washington "para responder rápida e decisivamente a qualquer agressão russa adicional contra a Ucrânia".