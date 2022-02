Rússia anuncia que evacuará diplomatas da Ucrânia em breve

A Rússia anunciou nesta terça-feira (22) que em breve vai retirar sua equipe diplomática da Ucrânia para "proteger suas vidas", depois que o Senado permitiu que o presidente Vladimir Putin use a exército no exterior.



"Para proteger a vida e a segurança (dos diplomatas), a liderança russa decidiu evacuar o pessoal das missões estrangeiras russas na Ucrânia, o que será implementado em um futuro próximo", informou o Ministério das Relações Exteriores de Moscou em um comunicado.



O Ministério destacou que seus diplomatas receberam ameaças e que sua embaixada e consulado estão sob "ataques repetidos".



"A Ucrânia mergulhou ainda mais fundo no caos", acrescentou o comunicado.



Várias embaixadas ocidentais se mudaram de Kiev para a cidade de Lviv, perto da fronteira polonesa, ao mesmo em tempo em que os Estados Unidos e seus aliados acusavam a Rússia de planejar há meses um ataque à Ucrânia.



Na segunda-feira, Putin reconheceu como independentes as regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, e assinou acordos com elas, abrindo as portas para a presença militar russa no país apoiado pelo Ocidente.