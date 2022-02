EUA preparam sanções contra a Rússia pelo 'início de uma invasão' da Ucrânia

O governo dos Estados Unidos disse nesta terça-feira(22) que a entrada da Rússia no leste da Ucrânia equivale ao "início de uma invasão" e alertou que em breve anunciará sanções "severas".



"Acreditamos que este é, sim, o início de uma invasão, a última invasão da Ucrânia pela Rússia, e já estamos vendo o início de nossa resposta, que como dissemos, será rápida e severa", disse à CNN o vice-assessor de Segurança Nacional da Ucrânia, Jonathan Finer.



Mais cedo, a Casa Branca expressou sua aprovação à decisão da Alemanha de interromper o projeto do gasoduto Nord Stream 2, destinado a levar gás russo para a Europa, e informou que os Estados Unidos anunciarão suas sanções nesta terça-feira.



O presidente Joe Biden "deixou claro que, se a Rússia invadisse a Ucrânia, nós agiríamos com a Alemanha para garantir que o Nord Stream 2 não prossiga", disse a secretária de imprensa do governo, Jen Psaki, no Twitter.



Poucas horas depois que o presidente russo Vladimir Putin reconheceu a independência das regiões pró-russas do leste da Ucrânia, Washington reagiu imediatamente e anunciou as primeiras sanções, visando especificamente os territórios separatistas de Donetsk e Lugansk.



Por meio de uma ordem executiva, Biden proibiu qualquer novo investimento, comércio ou financiamento por parte dos americanos nessas regiões pró-Rússia.



A Rússia enviou cerca de 150.000 soldados para as fronteiras da Ucrânia semanas atrás, segundo Washington, levando potências ocidentais lideradas pelos Estados Unidos a denunciar o planejamento de uma invasão iminente.



Desde 2014, a Ucrânia trava uma guerra contra os separatistas pró-Rússia no leste.



Mais de 14.000 pessoas morreram neste conflito e mais de 1,5 milhão tiveram que fugir de suas casas. Em 2015, os acordos de paz assinados em Minsk (Belarus) permitiram estabelecer um cessar-fogo e reduzir consideravelmente os confrontos até o momento.



- Tensão máxima -



O presidente russo, Vladimir Putin, intensificou dramaticamente a crise na Europa Oriental na segunda-feira, quando anunciou o reconhecimento da independência de dois enclaves separatistas apoiados por Moscou na Ucrânia, e disse que os militares russos seriam responsáveis pelo que ele chamou de "manutenção da paz".



Não ficou imediatamente claro qual seria o alcance e o momento dos movimentos de tropas russas de "manutenção da paz" e, mais importante, se a Rússia agora apoiará abertamente os separatistas em seu objetivo de conquistar ainda mais territórios ucranianos na região de Donbas.



Mas enquanto os Estados Unidos e outros aliados ocidentais condenaram uma violação da integridade territorial pró-ocidente da Ucrânia, Washington foi inicialmente cauteloso ao caracterizar o movimento de Putin como uma invasão especificamente, levando a sanções ocidentais muito mais amplas contra a própria Rússia.



"A transferência de tropas russas para Donbass não seria um novo passo", afirmou, esclarecendo mais tarde que "continuaremos a buscar a diplomacia até que os tanques estejam em movimento".



Mais tarde na segunda-feira, um porta-voz da Casa Branca revelou pela primeira vez que novas sanções seriam anunciadas, indicando que a posição estava endurecendo.



O secretário de Estado Antony Blinken criticou o reconhecimento da Rússia de áreas separatistas como um sinal de que Putin não tinha interesse em negociar. Em sua opinião, "contradiz diretamente o suposto compromisso da Rússia com a diplomacia e é um claro ataque à soberania da Ucrânia".



O anúncio de Putin também desencadeou um intenso exercício de diplomacia telefônica entre Washington, capitais europeias e Ucrânia, enquanto os Estados Unidos tentam manter a unidade entre dezenas de aliados sobre como responder à Rússia, que fornece grande parte do suprimento de energia da União Europeia.



A União Europeia (UE) propôs nesta terça-feira bloquear as autoridades russas de acessar os mercados e serviços financeiros do bloco e sancionar bancos que financiam operações militares em áreas separatistas da Ucrânia.



Além do anúncio da suspensão do gasoduto Nord Stream2, o chanceler alemão alertou a Rússia que "há também outras sanções que podemos aplicar se novas medidas forem tomadas" por Moscou contra a Ucrânia.