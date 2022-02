O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira (22) que os acordos de paz apoiados pelo Ocidente no leste da Ucrânia não existem mais, depois de reconhecer a independência das regiões separatistas pró-russas.



"Os acordos de Minsk não existem mais, reconhecemos as DNR e LNR", disse Putin, usando abreviações para as regiões separatistas em Donetsk e Luhansk.



Sua declaração foi feita depois que o Senado russo o autorizou a enviar tropas para fora da Rússia.