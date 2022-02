Risco crescente de violação dos direitos humanos no leste da Ucrânia, diz Bachelet

Qualquer escalada militar significativa na Ucrânia, após a decisão do presidente russo Vladimir Putin de reconhecer as repúblicas separatistas do leste, "cria um risco crescente de violações dos direitos humanos", alertou nesta terça-feira (22) a alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet.



Bachelet se declarou "profundamente preocupada" com este risco, assim como o de violações do direito humanitário internacional, em um breve comunicado.



"Peço a todas as partes que acabem com as hostilidades e abram uma caminho para o diálogo e não para a violência", escreve.



A Rússia mobilizou há semanas cerca de 150.000 soldados nas fronteiras ucranianas fazendo temer uma invasão em seu vizinho pró-ocidente.



Os confrontos no leste da Ucrânia causaram mais de 14.000 mortos desde 2014, após a anexação da Crimeia por Moscou.