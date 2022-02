EUA saúda suspensão do Nord Stream 2 e anuncia hoje sanções à Rússia

A Casa Branca celebrou a decisão da Alemanha de interromper o projeto do gasoduto Nord Stream 2 e antecipou que os Estados Unidos anunciarão suas próprias sanções nesta terça-feira (22).



O presidente Joe Biden "deixou claro que, se a Rússia invadisse a Ucrânia, atuaríamos com a Alemanha para garantir que o Nord Stream 2 não avançasse. Tivemos estreitas consultas com a Alemanha durante a noite e agradecemos por seu anúncio. Continuaremos com nossas próprias medidas hoje", disse a secretária de Imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, no Twitter.



Poucas horas depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter reconhecido a independência das regiões pró-Rússia do leste da Ucrânia, Washington anunciou as primeiras sanções limitadas, dirigidas, especificamente, contra os territórios separatistas de Donetsk e Lugansk.



Por meio de uma ordem executiva, Biden proibiu qualquer novo investimento, comércio, ou financiamento, por parte de americanos, para, de, ou dentro dessas regiões pró-Rússia.