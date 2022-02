Cerca de 600 migrantes são resgatados na costa da Calábria

Quase 600 migrantes foram resgatados nesta terça-feira, a cerca de 100 quilômetros da costa da Calábria, no sul da Itália, anunciou a guarda costeira italiana, que recuperou o corpo de uma pessoa morta.



O navio italiano Diciotti e três lanchas da guarda costeira resgataram 573 migrantes, que se encontravam "em dificuldades a bordo de dois barcos de pesca sobrecarregados, à mercê das ondas, em condições meteorológicas adversas", explicou em comunicado a entidade.



"Entre os resgatados está uma pessoa falecida que, segundo os migrantes, estava morta há vários dias", diz a nota.



No total, 59 menores viajavam sozinhos e uma pessoa teve de ser transferida com urgência para terra devido ao seu estado de saúde.



O Diciotti está neste momento dirigindo-se ao porto siciliano de Augusta, onde serão desembarcados os migrantes, conclui o comunicado.



O frio e o mau tempo no mar parecem não deter os migrantes que tentam chegar à Europa atravessando o Mediterrâneo.



Ao longo de 2022, chegaram 10.570 migrantes, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM). Pelo menos 229 morreram durante a travessia.