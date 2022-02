Brasileira coloca à venda imóvel mais caro de Nova Iorque

Cobertura de Vidro já hospedou artistas e celebridades (foto: Youtube/reprodução)

A brasileira Luciane Serifovic é uma corretora de imóveis famosa em Nova Iorque. Ela é conhecida nos Estados Unidos por vender casas milionárias e ser a corretora de imóveis de celebridades do país.

Agora, ela tem a missão de vender a chamada “Cobertura de Vidro”, localizada em Manhattan, coração de Nova York. Cobiçada por muitos, o imóvel já hospedou celebridades como Sonia Braga, Robin Williams, Dana Delaney, Gary Shandling, Pat Riley, Sumner Redstone, Bianca Jagger, e a campeã olímpica de patinação Katerina Witt.

O apartamento foi feito pelo então CEO da HBO, Michael Fuchs, e ostenta 577 metros quadrados de espaço, incluindo um átrio imponente de 12 metros que fica inundado de luz ao longo do dia. “Nova Iorque não tem escassez de residências particulares notáveis e deslumbrantes, mas mesmo para os padrões mais elevados da Big Apple, a ‘Cobertura de Vidro’ é única.”, disse Luciane.

A brasileira Luciane Serifovic é conhecida por ser um dos principais nomes desse mercado nos Estados Unidos (foto: Divulgação / MF Press Global)

A corretora afirma que a cobertura é a escolha certa para quem gosta de viver as mesmas experiências que algumas das maiores celebridades mundiais. “Da cozinha do chef à sala de projeção e ao átrio, é a definição de uma propriedade única. Não foi por acaso que tantos artistas escolheram ir às festas aqui”.

A cobertura possui cerca de 135 metros quadrados de espaço ao ar livre, com um terraço em estilo toscano e um terraço separado e totalmente privado na cobertura que oferece vista panorâmica de 360 graus. Ela tem quatro quartos e cinco banheiros e um lavabo, uma sala de projeção, duas lareiras, uma galeria de arte, duas cozinhas, uma adega/bar e uma suíte para funcionários.

Mesmo com toda ostentação, o apartamento permite privacidade ao morador. “O edifício em si é discreto. As pessoas entram, elas pegam esse elevador despretensioso até o topo e, quando as portas se abrem, o que elas vêem literalmente tira o fôlego. É magnífico”.

Manhattan é um dos bairros mais conhecidos de Nova York. Ainda no início dos anos 70, a região virou lar dos maiores artistas e músicos de todo o mundo. Nos anos que se seguiram, especialmente desde o início do século 21, ficou cada vez mais sofisticado e procurado.