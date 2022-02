Petróleo se aproxima dos 100 dólares por crise na Ucrânia

O preço do petróleo disparou nesta terça-feira (22), impulsionado pela decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de reconhecer a independência de dois territórios separatistas na Ucrânia, com o barril de Brent se aproximando dos US$ 100.



Às 10h10 GMT (7h10 de Brasília), o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril subia 3,77%, a US$ 98,97, após ser negociado alguns minutos antes a US$ 99,50.



O barril West Texas Intermediate (WTI) para março negociado em Nova York subia 4,86%, a 95,50 dólares.



"A intensificação da crise entre a Rússia e a Ucrânia levantou preocupações sobre interrupções no fornecimento, pois se houver sanções, estas poderão paralisar a Rússia", que é o segundo maior exportador mundial de petróleo bruto e o primeiro de gás natural", explicou Victoria Scholar, analisa da Interactive Investor.