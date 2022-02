Após 2 anos 'sumida', mulher é encontrada morta dentro de apartamento

O caso macabro ocorreu em Londres, capital da Inglaterra (foto: Justin Tallis/AFP) Após dois anos de reclamação por mau cheiro, os restos mortais de uma mulher de 61 anos foram encontrados em um apartamento em Londres, na Inglaterra, na última sexta-feira (18/2).

Além do odor fétido, os moradores do local também perceberam que a caixa de correspondência da idosa estava lotada de cartas. Conforme divulgado por jornais da cidade, a mulher estava devendo milhares de libras em aluguel. A preocupação dos vizinhos aumentou em 2020 após um aviso ser colocado na porta do apartamento anunciando uma possível entrada forçada para verificação de gás.

Ainda segundo a vizinha, ela precisou colocar uma toalha embaixo da porta para abafar o forte odor que o apartamento emanava. A polícia resolveu entrar no apartamento após uma bicicleta ser abandonada em frente à porta da mulher e os moradores reclamarem por ela não ter sido retirada.

Com dois anos de reclamação, a polícia finalmente arrombou a porta na última semana e encontrou o corpo morto da mulher. “Eles arrombaram a porta e revelaram o que eu temia o tempo todo — que ela estava morta”, disse a vizinha.

Agora, o corpo da mulher irá passar por necropsia para tentar identificar a causa da morte.

